Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию, сложившуюся после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Речь также шла о Сирии в связи с решением США вывести оттуда свои войска. Владимир Путин подчеркнул: проведенная работа по формированию списка членов Конституционного комитета создает условия для достижения урегулирования в Сирии.

Кроме того, продолжился обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября текущего года.

В завершение разговора Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились о продолжении контактов, передает ТАСС.