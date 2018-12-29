А нас-то за что? Австрийские власти удивлены подходом к независимой журналистике на Украине

Глава МИДа Австрии считает недопустимым отказ журналистам в аккредитации на Украине. Карин Кнайсль заявила, что свобода СМИ — это фундаментальная ценность европейских государств. Только на Украине об этом никогда не слышали.

Речь о ситуации с корреспондентом телекомпании ORF, который обратился к правительству Австрии с просьбой о защите. Он рассказал, что украинские националисты уже несколько раз угрожали его убить. А киевские власти отказали съемочной группе в аккредитации, констатирует телеканал "Россия 24".