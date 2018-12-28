"Торпедо" вырвало победу у "Динамо" в Риге

Программа очередного игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершалась двумя матчами за рубежом – в Братиславе и Риге. "Слован" победил "Нефтехимик" (3:1), а "Торпедо" на выезде обыграло "Динамо" (3:2).

В столице Латвии нижегородцы за пять минут повели в счете 2:0, но хозяева площадки незадолго до финальной сирены смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. В дополнительное время соперники не забили, а в серии буллитов победу вырвали торпедовцы. Решающий бросок нанес Энди Мили, который также отличился шайбой с игры. Помимо него за "Торпедо" забивал Владимир Галузин. В составе "Динамо" забивали Кристапс Зиле и Мартиньш Дзиеркалс.

В Братиславе же "Слован" продолжает побеждать после того, как прервал свою 13-матчевую неудачную серию. На этот раз словацкий клуб обыграл нижнекамский "Нефтехимик". Победу "Словану" принесли голы Адама Яношика, Джеффа Таффе и Патрика Лампера. У нижнекамцев забивал Павел Падакин.

Ранее в КХЛ были зафиксированы следующие результаты: "Сибирь" – "Авангард" (3:0), "Автомобилист" – "Динамо" Минск (2:1), "Салават Юлаев" – "Куньлунь Ред Стар" (5:0), "Трактор" – "Барыс" (0:3), "Локомотив" – "Спартак" (3:1), "Северсталь" – "Динамо" Москва (3:5), ХК "Сочи" – "Йокерит" (3:4), ЦСКА – "Ак Барс" (4:2).