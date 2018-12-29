В деле Карлоса Гона появились новые обстоятельства

Японская прокуратура проверяет связи экс-главы Nissan Карлоса Гона с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффалом, который руководит компанией Nissan на Ближнем Востоке. Wall Street Journal, со ссылкой на источники, пишет, что Гона подозревают в выплате крупной суммы из средств компании некоему предпринимателю — для решения финансовых проблем. Иными словами — речь идет о взятке.

Экс-главу Nissan арестовали 19 ноября, сейчас он — находится в токийской тюрьме, напоминает телеканал "Россия 24".