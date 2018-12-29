В Ангулеме арестованы трое активистов "желтых жилетов" за оскорбление Макрона

Во Франции полиция задержала трех предполагаемых организаторов акции, которые отрубили голову манекену с лицом президента страны. Все произошло во время протестов "желтых жилетов" в городе Ангулем на юго-западе страны.

На одной из площадей разыграли сцену судебного процесса над Эммануэлем Макроном, и вынесли ему смертный приговор. Который тут же привели в исполнение — манекену отрубили голову, а потом сожгли его.

Теперь организаторы акции отправятся под суд сразу по двум статьям — "провоцирование к совершению преступления" и "тяжкое оскорбление", сообщает телеканал "Россия 24".