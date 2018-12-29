В Донбассе наступило новогоднее перемирие

С 01:01 по московскому времени 29 декабря в Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, приуроченный к новогодним и рождественским праздникам. Договоренность об этом перемирии была достигнута 27 декабря в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее на последнем в уходящем году заседании группы в Минске не удалось согласовать режим тишины из-за позиции украинской стороны, отказывавшейся обсуждать этот вопрос до окончания 26 декабря — срока действия военного положения в ряде регионов Украины. В итоге была созвана видеоконференция профильной подгруппы, на которой удалось убедить Киев в необходимости новогоднего перемирия, передает ТАСС.

Нынешняя попытка прекратить огонь на линии соприкосновения противоборствующих в Донбассе сторон уже 22-я с начала конфликта. Наиболее успешным из всех был режим тишины 2016 года, соблюдавшийся в течение шести недель.