Форвард "Реала" Иско интересует "Пари Сен-Жермен"

Нападающий мадридского "Реала" Иско заинтересовал президента французского "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи. Глава клуба из столицы Франции уже провел встречу с агентом игрока Пако Алакорном.

Таким образом, глава "ПСЖ" намерен воспользоваться возникшим между Иско и новым главным тренером "Королевского клуба" Сантьяго Солари конфликтом. Как сообщает Чемпионат.Com, сам форвард на почве ссоры с наставником намеревается покинуть команду по окончании сезона.

Вариант с продолжением карьеры в парижском клубе нравится Иско. Особенно после того, как нынешний одноклубник по "Реалу" Карим Бензема в восторженных тонах рассказал ему о жизни в Париже.

Единственной причиной, которая может отпугнуть представителей "ПСЖ", является стоимость испанца. Согласно информации портала Transfermarkt, он оценивается в 75 миллионов евро. Парижанам же необходимо соответствовать трансферному Fair Play.

Отметим, что в текущем сезоне Иско сыграл за мадридский клуб 11 матчей в испанской Примере, став автором одного гола и двух голевых передач.