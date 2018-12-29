По Израилю выпущена ракета из сектора Газа

Из сектора Газа в сторону территории Израиля выпущена ракета. Об этом сообщили израильские военные, зафиксировавшие пуск.

Данных о том, упал ли снаряд на территории Израиля, и есть ли ущерб, пока не поступало, передает ТАСС.

Палестинские боевики воздерживались от ракетных пусков полтора месяца – с 13 ноября, — когда посредничество Египта остановило рекордный по интенсивности за последние четыре года обмен ударами. Тогда в течение суток боевики выпустили по Израилю свыше 460 реактивных снарядов и мин, на которые израильтяне ответили ударами по 160 целям в секторе Газа, напоминает РИА Новости.

В минувшую пятницу, 28 декабря, на границе сектора Газа, где проходил 40-й по счету "Марш возвращения", был убит один палестинец, еще шестеро пострадали в столкновениях с израильскими военными.