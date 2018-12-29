ЧП в Хабаровском крае: снежные лавины накрыли 11 человек

В Николаевском районе Хабаровского края сошло несколько снежных лавин, в результате чего под толщей снега оказались 11 человек.

Инцидент произошел ранним утром в субботу, 29 декабря, по местному времени, передает ТАСС Сначала снежная лавина сошла на находящуюся в поселке Многовершинный компрессорную станцию золотодобывающей компании, где находился один человек. На помощь выдвинулась группа спасателей в составе 10 человек, на которую сошла другая снежная лавина. Позже был зафиксирован сход еще одной лавины, перекрывшей путь к станции.

В настоящее время другая группа спасателей пытается пробиться к заваленным снегом людям.