Александра Горячкина выиграла бронзу чемпионата мира по рапиду

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В женской сетке мирового первенства бронзовую медаль завоевала россиянка Александра Горячкина. По итогам 12 туров она набрала 9 очков.

В активе российского гроссмейстера 7 побед, четыре ничьи и одно поражение. Соревнование 20-летняя Горячкина завершила победной партией против соотечественницы Валентины Гуниной.

Победительницей же турнира стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, набравшая по итогам 12 туров 10 очков. Следом за ней расположилась представительница Ирана Сарасадат Хадемальшарьех

Отметим, что в десятку сильнейших спортсменок мира вошли Екатерина Лагно и Анастасия Бондарук, которые набрали по 8,5 баллов и заняли седьмую и девятую строчки соответственно.

Напомним, что ранее в мужской сетке соревнований победу на чемпионате мира по рапиду завоевал российский гроссмейстер Данил Дубов.