В Хабаровском крае четверо из попавших под лавину найдены живыми

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, четверо из 11 человек, попавших под снежные лавины в Николаевском районе, найдены живыми. Спасательная операция продолжается.

Как сообщалось, в поселке Многовершинный в результате схода нескольких лавин 11 человек оказались под слоем снега. Первая лавина сошла на компрессорную станцию одного из золотодобывающих предприятий, где находился один человек. На помощь оказавшемуся в зоне бедствия направились другие сотрудники предприятия, но их накрыла другая сошедшая снежная лавина. Состояние вызволенных из снежного плена людей оценивается как удовлетворительное, они пока не госпитализированы.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники золотодобывающего предприятия и администрации поселка, а также местные жители — всего более 50 человек. ведутся работы по расчистке снега, поиску и спасению людей с помощью бульдозерной и инженерной техники.

В Хабаровске готов к вылету вертолет Ми-8 регионального авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями и оперативной группой на борту. Пока вылет невозможен из-за сложных метеоусловий.