Боец UFC Кормье отказался от чемпионства в UFC

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом и полутяжелом весах Даниэль Кормье принял решение отказаться от титула в полутяжелом весе. Американец мотивировал свое решение нежеланием принудительно лишаться титула.

"Я защищал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе в течение трех с половиной лет и сейчас не хочу, чтобы меня лишали его, — признался Кормье, которого цитирует Чемпионат.Com со ссылкой на ESPN. – Если тебя лишают титула, то ты сделал что-то не так. А я не такой. Лучше я оставлю этот пояс сам с высоко поднятой головой. Не хочу, чтобы это сделали за меня".

"У меня была цель биться в тяжелом весе, и я ее успешно реализовал. Никто из чемпионов не был столь активным, как я, ведь я сражался три раза в 2018 году. В моей профессиональной истории и наследии не будет момента, когда меня лишают титула".

Напомним, что ранее Кормье был признан лучшим бойцом года.