Камчатка по-прежнему находится под влиянием циклона

В аэропорту Елизово задержано около тридцати рейсов. При этом полоса не закрыта, и самолеты могут сесть. "Аэрофлот" направит в Петропавловск-Камчатский борт, чтобы вывезти оттуда застрявших пассажиров. Опять же, если позволит погода.

В самом городе затруднено движение автотранспорта, сообщает телеканал "Россия 24". Из-за сильного ветра и плохой видимости людям рекомендуют не выходить на улицу. Метель все еще идет, и коммунальщики не успевают убирать снег.