Пятеро попавших под лавину в Хабаровском крае извлечены из-под снега

На севере Хабаровского края в ходе спасательной операции после схода лавины из-под снега извлечены живыми пять человек. По уточненным данным, всего под лавиной оказались 12 человек, а не 11, как сообщалось ранее.

В субботу рано утром по местному времени в поселке Многовершинный в результате схода нескольких лавин более 10 человек оказались под слоем снега, напоминает ТАСС. Первая лавина сошла на компрессорную станцию одного из золотодобывающих предприятий, где находился один человек. На помощь оказавшемуся в зоне бедствия направились другие сотрудники предприятия, но их накрыла другая сошедшая снежная лавина.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники золотодобывающего предприятия и администрации поселка, а также местные жители — всего более 50 человек. Ведутся работы по расчистке снега, поиску и спасению людей с помощью бульдозерной и инженерной техники.

Для оказания помощи в поиске попавших под лавины людей в Комсомольске-на-Амуре приведена в готовность группа спасателей, еще две команды готовятся в отправке в зону ЧП из других населенных пунктов региона. Вертолет Ми-8 со спасателями находится в готовности, но не может вылететь из-за бушующего в регионе циклона. Осложнено и передвижение наземных групп спасателей, так как ледовые переправы на пути к месту происшествия недостаточно прочны.