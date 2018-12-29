Паника из-за "Авангарда": российский комплекс испортил настроение западным военным

Немецкая газета Welt утверждает: США продолжают нервничать из-за испытаний новейшего ракетного комплекса на этой неделе. Издание цитирует главного инженера Пентагона: по его оценке, дальность американских радаров мала в сравнении с возможностями "Авангарда". Они могут видеть объекты в радиусе сотен километров, а стоило бы видеть на тысячи.

Специалист добавляет, есть районы, где разместить радиолокационные станции в принципе негде, например, западная часть Тихого океана. Газета отмечает, что американским разработчикам теперь нужно ускориться. В ноябре Пентагон объявил срочный конкурс для оборонных предприятий, чтобы те предложили идеи по системе ПВО для перехвата подобных ракет, сообщает телеканал "Россия 24".