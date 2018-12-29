Виталий Мутко подвел итоги уходящего года

Регионам России передадут больше 200 гектаров федеральных земель, которые пока используются неэффективно. О том, что за счёт этого резерва будут решать, в том числе, проблему обманутых дольщиков, сообщил заместитель председателя правительства Виталий Мутко.

Застройщикам дадут довести до конца уже начатые проекты по старой схеме. Переход на проектное финансирование в жилищном строительстве будет плавным, чтобы не допустить обвала рынка. Также до 1 июля 2019 года предстоит договориться о правилах работы девелоперов с банковским сектором. Об этом и не только в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам года рассказал вице-премьер Виталий Мутко.

"У нас у всех на слуху, скажем так, проблема обманутых дольщиков. Мы приняли ряд решений, связанных с защитой людей. Это первое — банковское сопровождение каждого проекта. Второе — мы предъявили требования к застройщику и по квалификации, и по собственному объему. Дали ряд полномочий субъектам Российской Федерации и дали ряд полномочий сегодня нашему игроку уже на рынке — Фонду защиты дольщиков", — отметил Виталий Мутко.