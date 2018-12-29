Новогодняя столица перекрывает центральные улицы. Схема

Москвичам в ближайшие дни лучше воспользоваться общественным транспортом для поездок в центр.

До 3 января закрывается автомобильное движение по Тверской улице от Пушкинской площади до Моховой. Пешеходными станут некоторые переулки. Ограничат движение на самом Охотном Ряду, участке Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской, на Большой Никитской от Романова переулка до Моховой, а также в Театральном проезде от Большой Дмитровки до Петровки.

С 30 декабря до утра 3 января схема движения изменится на Варварке, Ильинке, в Большом и Малом Черкасских переулках, сообщает телеканал "Россия 24".