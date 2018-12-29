Российская молодежка обыграла Чехию на хоккейном чемпионате мира

В канадском Ванкувере продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России продолжила успешное выступление на турнире. В матче второго тура против Чехии российские хоккеисты добились победы со счетом 2:1.

Российская молодежка вышла в счете вперед за 3 минуты до первого перерыва, когда Артем Галимов получил шайбу от Кирилла Слепца, финтом ушел от соперника и поразил ворота чешской сборной.

The short-handed marker by Artyom Galimov opens scoring, and Russia leads 1-0!#WorldJuniors pic.twitter.com/G2GuLjONbs — TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.

Уже во втором периоде россияне удвоили свое преимущество благодаря шайбе Николая Коваленко. Примечательно, что обе шайбы сборной России были забиты в меньшинстве.

Однако спустя 35 секунд после второго гола России чехи один гол отквитали. Автором курьезной шайбы стал Яхим Конделик, от подбородка которого шайба рикошетом перелетела над Петром Кочетковым и угодила в ворота. Ни российский голкипер, ни схватившийся от боли за подбородок Конделик не сразу поняли, что состоялся гол.

If it counts, it counts 😳 David Kvasnicka's shot flies way high, hits Jachym Kondelik in the chin, and bounces up and in for a Czech goal!#WorldJuniors pic.twitter.com/1ViZwOrsdj — TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.

Впрочем, больше голов команды не забили и завершили матч со счетом 2:1 в пользу сборной России. Эта победа стала для российских хоккеистов второй на молодежном чемпионате мира. В группе "А" россияне с 6 очками занимают второе место. Первое место лишь по дополнительным показателям принадлежит хозяйке турнира – сборной Канады.