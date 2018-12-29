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29 декабря 201807:19

Сотая шайба Панарина в НХЛ не спасла "Коламбус" от поражения "Торонто"

bluejackets.ice.nhl.com

За океаном состоялись матчи очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. "Коламбус Блю Джекетс" на своей домашней площадке потерпел поражение от "Торонто Мэйпл Лифз". Итоговый счет 4:2 в пользу канадского клуба.

Команды обменялись голами уже впервые 5 минут игры, после чего хоккеисты гостей трижды подряд поражали ворота российского голкипера "Джекетс" Сергея Бобровского, 25 сейвов которого не помогли его клубу избежать поражения.

"Коламбус" смог ответить меньше чем за две минуты до финальной сирены. Отличился другой россиянин – Артемий Панарин, для которого, к слову, эта шайба стала сотой в его заокеанской карьере. Теперь в его активе 274 очка (100+174) в 279 встречах НХЛ.

В еще двух поединках дня были зафиксированы следующие результаты: "Флорида Пэнтерз" – "Монреаль Канадиенс" (3:5), "Нью-Йорк Айлендерс" – "Оттава Сенаторз" (6:3).

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