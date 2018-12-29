В Подмосковье горит газопровод

В Серпуховском районе Московской области загорелся газопровод. В настоящее время происходит факельное горение, высота факела составляет 15 метров.

Пострадавших нет, горение не представляет угрозы населенным пунктам. Сейчас загоревшийся газопровод перекрыт, на месте происшествия работают пожарные подразделения и работники газовой службы, передает ТАСС.