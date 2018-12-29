Количество погибших из-за лавины возросло

Один из спасенных после схода лавины у поселка Многовершинный в Хабаровском крае скончался, таким образом, число жертв стихийного бедствия увеличилось до двух.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал представитель золотодобывающего предприятия ЗАО "Многовершинное", работник которого попал под лавину.

Как сообщает главное управление МЧС по региону, во время ЧП пострадали 10 человек, один из них погиб на месте.

Лавина вначале накрыла находящуюся в поселке Многовершинный компрессорную станцию золотодобывающей компании, где находился один человек. Когда ему на помощь выдвинулась группа спасателей в составе 10 человек, на них сошла другая снежная лавина. Третья лавина отрезала путь к станции.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности".

По предварительным данным, сход лавин могло спровоцировать резкое потепление – с минус 30 до почти ноля.