После подрыва автобуса в Египте усилили охрану туристических объектов

Власти Египта опасаются, что теракт нанесет удар по туристическому сектору. Накануне в районе пирамид Гизы в Каире произошел взрыв. Подорвали автобус с туристами из Вьетнама. По последним данным, 4 человека погибли, 12 пострадали.

Взрывной волной выбило стекла, разрушило салон. Двенадцать вьетнамских туристов получили ранения, среди пострадавших водитель. Район оцепила полиция и бойцы президентской гвардии. Раненых доставили в госпиталь Гизы.

"Мы стараемся как можно скорее разобраться с последствиями этого инцидента. Сейчас самое главное — предоставить медицинскую помощь пострадавшим. Мы выражаем глубокие соболезнования всем родственникам погибших", — заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство, спрятанное накануне у обочины дороги. Руководство страны, обвиняя в случившемся радикальных исламистов, распорядилось усилить охрану туристических объектов в Каире.

Террор, войну с которым Египет с переменным успехом ведет более пяти лет, наносит удары в наиболее уязвимые места. Рождественские каникулы – это пик сезона. Туристы со всего мира съезжаются в эти дни на курорты Красного моря. В столице, в Шарм-Эш-Шейхе и Хургаде переполнены гостиницы. Курортные зоны охраняются исключительно тщательно, поэтому в качестве мишени был выбран автобус, совершавший традиционный рейс к пирамидам.

"Я возвращался домой с работы на микроавтобусе и вдруг услышал громкий взрыв. Сначала всем показалось, что машина свалилась с моста, но потом мы увидели бегущих людей и водителей такси, которые сказали, что подорвался автобус с туристами из Китая", — рассказывает Али Фекри, ставший свидетелем теракта.

В последние месяцы в крупнейшей мусульманской стране Ближнего Востока было относительно тихо. После взрывов храмов и расстрелов автобусов с коптскими паломниками, после убийства верующих в мечети на севере Синайского полуострова, службы безопасности страны, казалось бы, зачистили исламистское подполье. Но очередной раунд суда над низложенным президентом, лидером "Братьев мусульман" (запрещена в России) Мохаммедом Мурси, видимо, стал поводом для террористов, ударивших по бюджетообразующей отрасли 90-миллионной страны — по туризму.