Тема:

Новый год и Рождество 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
29 декабря 201810:44 Мария Слободянская

300 елок, километры гирлянд, ледовые шоу и ярмарки: чем удивит новогодняя Москва

Игорь Стомахин/Strana.ru

В праздники центр Москвы станет пешеходным. Москвичей и туристов ждут мастер-классы, спектакли, выступления артистов и другие интерактивы. Куда сходить и на что посмотреть?

Самая большая елка страны по традиции стоит в Кремле, а здесь, на Лубянской площади, пожалуй, самая необычная и вторая по величине в стране красавица — почти 30 метров в длину. Над головой только звездное небо. Шатер диаметром 60 метров создали из двухсот гирлянд. И это только малая часть московских декораций.

Иностранцы признаются: такого Нового года и Рождества у них не было никогда.

"Мы из ЮАР, приехали сюда на новогодние каникулы. Нигде в мире не отмечают Новый год и Рождество так, как в России. Это просто невероятно! Огни, атмосфера, люди!" – восхищается туристка.

Всего в этом столицу украшают 300 елок самых разных размеров и почти 3 тысячи композиций. Никольская улица к вниманию москвичей и туристов привыкла. Но и в этот раз ей есть, чем удивить: 600 метров мерцающих огней и 160 километров гирлянд.
Прогулявшись через нее, можно выйти на одну из 78 площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" — к катку у ГУМа и новогодней ярмарке.

 

Каждый день здесь проходят ледовые шоу. Сейчас дают "Щелкунчика", а после Нового года — "Снежного короля". Фигуристы расскажут историю о Герде и Кае, сердце которого замерзло из-за проделок злых троллей. А растопить сердце помогут горячие напитки на ярмарке – облепиховый чай, клюквенный с имбирем, рождественский напиток.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, тоже придумали программу. Все каникулы будут работать несколько площадок: сноубордический парк в Зеленогорске, керлинг на Новом Арбате, тир на Тверской и зимние забавы на Площади Революции.

Праздничная атмосфера чувствуется не только в центре. Специальную программу на Новый год и каникулы подготовили во всем городе. Коломенское, Измайлово, Сокольники, Парк Победы и Парк Горького! Достаточно зайти на сайт и выбрать, куда ехать. Главное представление в новогоднюю ночь пройдет на Тверской улице.

"Тверская улица будет поделена на четыре тематических площадки, которые посвящены разным историческим периодам: от 50-х годов ХХ века до современности. Программа называется "Новый год моего детства". Ведь даже взрослые люди в Новый год забывают о своих хлопотах, возвращаются ненадолго в детство и загадывают желания", – говорит представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Вера Каратеева.

В новогодние праздники с 29 декабря по 3 января Тверская улица от Пушкинской площади до Моховой будет пешеходной. Закроют для машин и некоторые переулки. Ограничат движение на самом Охотном Ряду, участке Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской, на Большой Никитской от Романова переулка до Моховой, а также в Театральном проезде от Большой Дмитровки до Петровки. С 30 декабря до утра 3 января схема движения изменится на Варварке, Ильинке, в Большом и Малом Черкасских переулках, на участке Петровки от Театрального проезда до Дмитровского переулка, участке Театрального проезда от Петровки до Рождественки, на улице Петровские линии, в Рахмановском переулке, на участке Неглинной от Петровского бульвара до Рахмановского переулка и в Крапивенском переулке.

На улицах в центре пройдут мастер-классы, спектакли, выступления артистов и другие интерактивы. Столица готова к встрече Нового года на все 100 процентов.

Ранее по теме

Сейчас

11:44

Пограничники задерживают все международные рейсы "Победы"

07:39

В Подмосковье горит газопровод

06:26

Российская молодежка обыграла Чехию на хоккейном чемпионате мира

06:05

Число спасенных из-под сошедшей лавины увеличилось до 8

05:22

Пятеро попавших под лавину в Хабаровском крае извлечены из-под снега

04:02

В Хабаровском крае четверо из попавших под лавину найдены живыми

02:58

ЧП в Хабаровском крае: снежные лавины накрыли 11 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Многовершинный: мужчина, засыпанный лавиной в бытовке, спасен

Многовершинный: мужчина, засыпанный лавиной в бытовке, спасен

1 час назад
Горящий в Подмосковье газопровод сняли на видео

Горящий в Подмосковье газопровод сняли на видео

2 часа назад
300 елок, километры гирлянд, ледовые шоу и ярмарки: чем удивит новогодняя Москва

300 елок, километры гирлянд, ледовые шоу и ярмарки: чем удивит новогодняя Москва

1 час назад
Дипломаты РФ получили британские визы впервые после инцидента в Солсбери

Дипломаты РФ получили британские визы впервые после инцидента в Солсбери

2 часа назад
Подросток, напавший с топором на школу в Бурятии, принудительно направлен к психиатрам

Подросток, напавший с топором на школу в Бурятии, принудительно направлен к психиатрам

1 час назад
31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

31 декабря "Россия" развернет вещание для всех часовых поясов страны

23.12.2018 14:00
Новогодняя столица перекрывает центральные улицы. Схема

Новогодняя столица перекрывает центральные улицы. Схема

6 часов назад
Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Геру Прохорова спасет внутривенное питание

24.12.2018 15:20
Паника из-за "Авангарда": российский комплекс испортил настроение западным военным

Паника из-за "Авангарда": российский комплекс испортил настроение западным военным

6 часов назад
Российская молодежка обыграла Чехию на хоккейном чемпионате мира

Российская молодежка обыграла Чехию на хоккейном чемпионате мира

5 часов назад
Спецслужбы Севастополя обезвредили "черных оружейников"

Спецслужбы Севастополя обезвредили "черных оружейников"

10 часов назад
В Донбассе наступило новогоднее перемирие

В Донбассе наступило новогоднее перемирие

10 часов назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

45 минут назад
Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

Главные новогодние концерты на телеканале "Россия"

19 часов назад
"Крабовый король" Кан сбежал из России сразу после выхода "Расследования Эдуарда Петрова"

"Крабовый король" Кан сбежал из России сразу после выхода "Расследования Эдуарда Петрова"

28.12.2018 01:27
Помогите Елисею услышать мир

Помогите Елисею услышать мир

24.12.2018 16:47
Тест: угадайте, что спрятано на кадре из "Трех богатырей"

Тест: угадайте, что спрятано на кадре из "Трех богатырей"

35 минут назад
Роскошные модели Aurus будут собирать в Арабских Эмиратах

Роскошные модели Aurus будут собирать в Арабских Эмиратах

1 час назад
Вопрос стилисту: как носить белые сапоги?

Вопрос стилисту: как носить белые сапоги?

1 час назад
Пенсионерка полгода жила в выгоревшей квартире без окон

Пенсионерка полгода жила в выгоревшей квартире без окон

1 час назад
Мелания Трамп сошла с трапа президентского самолета "без штанов"

Мелания Трамп сошла с трапа президентского самолета "без штанов"

1 час назад
С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей

С 1 января в Москве вырастут тарифы на эвакуацию автомобилей

2 часа назад
В Россию запретили ввоз верблюдов из Баден-Вюртемберга

В Россию запретили ввоз верблюдов из Баден-Вюртемберга

2 часа назад
Украина так и не отменила запрет на въезд российских мужчин

Украина так и не отменила запрет на въезд российских мужчин

2 часа назад
В Забайкальском крае жители поселка отравились водопроводной водой с мышьяком

В Забайкальском крае жители поселка отравились водопроводной водой с мышьяком

2 часа назад
После подрыва автобуса в Египте усилили охрану туристических объектов

После подрыва автобуса в Египте усилили охрану туристических объектов

3 часа назад
В Белом доме опровергли слухи о намерении Трампа вывести войска из Афганистана

В Белом доме опровергли слухи о намерении Трампа вывести войска из Афганистана

6 часов назад
В Египте всерьез опасаются массового оттока туристов из-за теракта в Каире

В Египте всерьез опасаются массового оттока туристов из-за теракта в Каире

6 часов назад
Камчатка по-прежнему находится под влиянием циклона

Камчатка по-прежнему находится под влиянием циклона

6 часов назад
В Ангулеме арестованы трое активистов "желтых жилетов" за оскорбление Макрона

В Ангулеме арестованы трое активистов "желтых жилетов" за оскорбление Макрона

11 часов назад
Появилось полное видео нападения на рэпера Птаху в Москве

Появилось полное видео нападения на рэпера Птаху в Москве

11 часов назад
Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине

Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине

13 часов назад
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

13 часов назад
Россиянин Дубов – чемпион мира по быстрым шахматам

Россиянин Дубов – чемпион мира по быстрым шахматам

14 часов назад
Москва и Лондон выдали визы будущим сотрудникам дипмиссий

Москва и Лондон выдали визы будущим сотрудникам дипмиссий

14 часов назад
В кругу родных и близких. Песков рассказал, как президент встретит Новый год

В кругу родных и близких. Песков рассказал, как президент встретит Новый год

14 часов назад
"Локомотив" обыграл "Спартак", добившись четвертой победы кряду

"Локомотив" обыграл "Спартак", добившись четвертой победы кряду

14 часов назад
Внимание, розыск! Женщина нашла попутчика в популярном интернет-сервисе и пропала

Внимание, розыск! Женщина нашла попутчика в популярном интернет-сервисе и пропала

14 часов назад
Конец финансовому рабству. Путин подписал закон о борьбе с "черными кредиторами"

Конец финансовому рабству. Путин подписал закон о борьбе с "черными кредиторами"

15 часов назад
Эксперимент: поедет ли BMW на дихлофосе и лаке для волос?

Эксперимент: поедет ли BMW на дихлофосе и лаке для волос?

16 часов назад
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита до +10 км/ч

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого лимита до +10 км/ч

17 часов назад
Возвращенная свобода и спасенные жизни: в студии встретились герои "Прямого эфира"

Возвращенная свобода и спасенные жизни: в студии встретились герои "Прямого эфира"

18 часов назад
Найдена молекула, сжигающая жир на животе во время тренировок. А возможно, и без них

Найдена молекула, сжигающая жир на животе во время тренировок. А возможно, и без них

18 часов назад
Обновленный бомбардировщик впервые поднялся в воздух

Обновленный бомбардировщик впервые поднялся в воздух

19 часов назад
Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года

Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года

19 часов назад
Диабет матери провоцирует пороки сердца у плода

Диабет матери провоцирует пороки сердца у плода

19 часов назад
Курильщиков обязали компенсировать вред соседям

Курильщиков обязали компенсировать вред соседям

19 часов назад
Хакеры могут грабить квартиры при помощи ванны

Хакеры могут грабить квартиры при помощи ванны

20 часов назад
Самарский министр извинилась за совет разводить огороды, чтобы прокормить детей

Самарский министр извинилась за совет разводить огороды, чтобы прокормить детей

20 часов назад
Новый год в столице: маскарады, ледовые шоу, карнавал и салют

Новый год в столице: маскарады, ледовые шоу, карнавал и салют

20 часов назад
Подвыпившие мухи помогли открыть молекулярный механизм опьянения

Подвыпившие мухи помогли открыть молекулярный механизм опьянения

22 часа назад
Это большое кино. "Т-34" в отзывах первых зрителей

Это большое кино. "Т-34" в отзывах первых зрителей

22 часа назад
В США детям раздают бесплатные протезы, напоминающие о героях игр

В США детям раздают бесплатные протезы, напоминающие о героях игр

23 часа назад
В Москве представили мюзикл на льду "Аленький цветочек"

В Москве представили мюзикл на льду "Аленький цветочек"

28.12.2018 00:47
Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

Оркестр Павла Когана исполнит первые фортепианные концерты Чайковского и Брамса

25.12.2018 15:59