От удара автомобиля в Приамурье шесть вагонов сошли с рельсов

Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов после столкновения состава с легковым автомобилем на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) в Амурской области.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе ЗабЖД.

Отмечается, что столкновение произошло на необслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде, когда в хвост состава, идущего порожняком, врезалась автомашина. От удара шесть вагонов сошли с пути, повреждены две опоры контактной сети.

На месте ЧП ведутся ремонтные работы, дополнительно направлены два восстановительных поезда.

Погибших в результате происшествия, по предварительным данным, нет.