В Россию запретили ввоз верблюдов из Баден-Вюртемберга

28 декабря Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в РФ крупного и мелкого рогатого скота, а также верблюдов с территории федеральной земли Германии Баден-Вюртемберг из-за болезни блютанга, передает РИА Новости.

Отмечается, что под запрет к ввозу попал крупный и мелкий рогатый скот, дикие, зоопарковые и цирковые животные, восприимчивые к блютангу, верблюды и другие представители семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), сперма быков, баранов и козлов-производителей​​​.

Чтобы не допустить распространения вируса, вводятся также временные ограничения и на транзит вышеперечисленных животных по территории России.