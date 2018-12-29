Американская молодежка расправилась со сверстниками из Казахстана

Игровой день на проходящем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных завершился матчем команд группы В – сборных США и Казахстана. Американцы одержали крупную победу с результатом 8:2.

Исход встречи был предрешен в первом периоде, выигранного американцами 4:1. Во втором периоде счет вырос до 7:1. В самом начале третьего периода в воротах казахстанцев побывала восьмая шайба. Но до двузначного счета дело не дошло. Более того, сборная Казахстана сумела сократить отставание.

Сборная США одержала победу 8:2 и набрала 4 очка. Столько же у другого лидера группы В сборной Швеции. Три очка у финнов, одно – у казахстанцев. Словенцы проиградли обе встречи в основное время и очков не имеют.