Валерий Брагин: второй матч наши хоккеисты провели более качественно

Молодежная сборная России по хоккею одержала вторую победу на проходящем в Канаде чемпионате мира. Наши хоккеисты нанесли поражение чешским сверстникам со счетом 2:1. Свою оценку игре российской сборной дал ее главный тренер Валерий Брагин.

"Качество игры было намного лучше, чем в первом матче. Разумеется, были огрехи, надо реализацией большинства заниматься. Радует, что забили два гола в меньшинстве. Главное, что появляется команда, которая не хочет проигрывать, вот это чувствуется", — цитирует Брагина ТАСС.

Сборная России после двух матчей набрала шесть очков и занимает второе место в группе А. На первом канадцы, которые опережают россиян благодаря разнице заброшенных и пропущенных шайб.