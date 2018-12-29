Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

28 декабря 2018 года Московский международный Дом музыки запустил в продажу абонементы сезона 2019/2020 для детей и родителей. Здесь представлены концерты, спектакли, сказки, просветительские программы для детей всех возрастов – от самых маленьких слушателей до старшеклассников.

Только в рамках абонементной кампании гости Дома музыки смогут приобрести билеты на любые понравившиеся им концерты и сформировать собственный абонемент со значительной скидкой. Впервые размер скидки зависит не от количества выбранных концертов, а от количества приобретенных билетов: за 2-3 билета на один или разные концерты скидка на каждый билет составит 10 процентов от первоначальной стоимости, за 4-5 билетов – 20 процентов, за 6 и более билетов – 30 процентов. Количество билетов со скидкой и время действия скидки ограничены.

Абонементы в новом сезоне традиционно представят оркестр "Виртуозы Москвы" и Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. Ежегодный музыкально-познавательный абонемент "С музыкой – по свету!" для всей семьи проведет Президентский оркестр.

В новом сезоне продолжится сотрудничество Дома музыки с известными лекторами и чтецами. На очередные "Внеклассные чтения" приглашает заслуженный артист России, телеведущий Павел Любимцев. Перелистать страницы любимых пушкинских произведений предлагает советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист России Леонид Кулагин в рамках абонемента "Леонид Кулагин читает Пушкина". Детей и подростков, желающих приоткрыть двери в одну из самых заповедных областей знания, ждет на просветительский цикл концертов "Библейские истории" протоиерей Артемий Владимиров и ансамбль "Благовест".

Вместе с Ансамблем "Эрмитаж" популярный теле- и радиоведущий Артем Варгафтик готовит ряд программ (абонемент "Простые истины"), посвященных гениям западноевропейской музыки — Вивальди, Гайдну, Моцарту и Бетховену. Телеведущий также познакомит юных меломанов с жизнью и творчеством Иоганна Себастьяна Баха в рамках цикла "Органная музыка Баха". За музыкальную составляющую программы отвечает известная органистка Людмила Голуб.

Среди премьер нового сезона – игровой театрализованный детский цикл "Музыкальная азбука" клоуна-дирижера Рона Клаксона. В увлекательной форме он расскажет удивительные истории про духовые и народные инструменты с живыми музыкальными иллюстрациями.

Детям и родителям также предназначена разнообразная серия детских, в том числе, образовательных абонементов, включающих мюзиклы, балеты и сказки с использованием песочной анимации и техники эбру.

Ознакомиться со списком абонементов и приобрести билеты можно на официальном сайте Дома музыки.