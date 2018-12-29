Священник Циолковского опроверг заявление SpaceNews, что последний запуск "Союза" не освящался

Ракета-носитель "Союз" была освящена перед пуском с космодрома Восточный 27 декабря, рассказал РИА Новости священник города Циолковский иерей Евгений Поляков. Он пояснил, что молебен на благое дело прошел накануне пуска и тогда же была освящена ракета-носитель.

Тем самым священник опроверг заявление американского издания SpaceNews о том, что освящения ракеты не было.



В Циолковском, который расположен рядом с космодромом Восточный, ы 2016 году открылся храм Казанской иконы Божией матери.