Пограничники задерживают все международные рейсы "Победы"

Рейсы авиакомпании "Победа" задерживаются в аэропорту "Внуково" из-за действий пограничной службы, авиакомпания намерена взыскать с виновников задержки все вынужденные расходы.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в "Победе", подчеркнув, что задержка всех международных рейсов авиакомпании составляет не менее часа.

Отмечается, что отказ пограничников в посадке пассажиров объясняется тем, что улетающих начинают сажать в автобусы, чтобы везти к самолету еще до появления на борту экипажа.

В авиакомпании подчеркнули, что никаких законодательных требований к наличию пилотов и стюардесс на борту в момент заполнения салона пассажирами не существует.

Представители лоукостера отметили, что для снижения тарифов и эффективного использования авиапарка, "Победа" уже около трех лет выполняет полеты из аэропорта в рамках согласованного технологического графика и ранее погранслужба никаких требований не выдвигала.

Собеседники агентства рассказали, что в этих условиях авиакомпания собирается в судебном порядке взыскать все вынужденные расходы с виновников задержки рейсов, подчеркнув, что сбой графика может коснуться и внутрироссийских вылетов.

Ранее сообщалось о том, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура собирается через суд добиваться отмены платной регистрации на рейсы авиакомпании "Победа" в зарубежных аэропортах.