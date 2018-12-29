В Москве неизвестный в маске убил владельца нефтяной компании

В Москве убит Шалва Шаляхов — владелец компании "Мастер-нефть", которая является основным подрядчиком нефтяной компании "Лукойл".

Преступник в медицинской маске напал на Шаляхова в подъезде жилого дома на улице Гарибальди и нанес ему множественные колото-резаные ранения, пишут "Известия".

Убийство было совершено около часа ночи 28 декабря, но прессе стало известно об этом только сегодня. Сообщается, что к моменту, когда полиция прибыла по вызову, Шаляхов был уже мертв.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тело 61-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и головы было обнаружено в лифтовом холле жилого дома. При этом имя убитого она не назвала.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, допрашиваются очевидцы произошедшего. Следствие отрабатывает различные версии совершения преступления.

Компания "Мастер-нефть" была создана в 2010 году. Ее основное направление деятельности — капитальный и текущий ремонт нефтяных скважин.