Неудачное падение английского парашютиста попало на видео

Неподалеку от английского города Дувр со скалы неудачно прыгнул бейсджампер (спортсмен, увлекающийся прыжками с парашютом со зданий, вышек и скал). На вертолете его доставили в лондонскую больницу. Момент происшествия на видео сняли друзья парашютиста.

Инцидент произошел в бухте Сейнт Маргаретс Бэй в минувшую пятницу, 28 декабря. После того, как спортсмен прыгнул со скалы, его парашют не сработал, как ожидалось, и мужчина упал на галечный пляж.

Друзья пострадавшего незамедлительно обратились в службу спасения. Медики прибыли на вертолете и доставили бейсджампера в лондонскую больницу. Во время полета парашютист находился в сознании и даже пытался шутить. О степени полученных им травм не сообщается.