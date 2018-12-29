Маршрутка с пассажирами врезалась в светофор в Екатеринбурге

Одиннадцать пассажиров, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения маршрутного такси со светофором в Екатеринбурге. Журналисты сняли на видео место ДТП.

Авария произошла в первой половине дня в субботу, 29 декабря, на углу улиц Ленина и Сакко и Ванцетти: следовавший по 14-му маршруту автобус вылетел на тротуар и врезался в столб. Находившийся за рулем гражданин Таджикистана позже пояснил, что уходил от столкновения с подрезавшим его черным внедорожником. Водитель последнего с места уехал.

на место ДТП выехали шесть бригад скорой помощи. По данным регионального управления МВД, травмы получили 10 человек, в том числе трое детей, однако заведующий оперативным отделом станции скорой помощи Матвей Демин сообщил, что пострадавших 11, среди них четверо детей. У всех травмы легкой и средней степени тяжести.