Не надоели друг другу: Путин предложил Лукашенко сверить часы наедине

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали в Кремле вторую за неделю встречу с глазу на глаз.

Как передает "Интерфакс", перед началом переговоров Путин, обращаясь к своему белорусскому коллеге, сообщил, что согласно достигнутым ранее договоренностям между Москвой и Минском создается рабочая группа по дальнейшему развитию взаимных экономических связей.

Он предложил "сверить часы, как продолжается эта работа".

В свою очередь Лукашенко поблагодарил президента РФ за приглашение, пошутив, что "надоели другу, но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, это наша работа".

Глава Белоруссии напомнил, что в прошлый раз стороны договорились серьезно проработать острые вопросы двусторонних отношений и выразил уверенность в том, что после рождественских праздников рабочая группа приступит к своим обязанностям.

25 декабря в ходе четырехчасовых переговоров Путина и Лукашенко в Кремле РФ и Белоруссии не удалось сблизить свои позиции по российскому налоговому маневру в нефтяной сфере.

Минск оценивает свои потери в 2019 году в 383 миллиона долларов. У Москвы есть встречные претензии к Минску — через границу в Россию поступают санкционные товары и продовольствие.