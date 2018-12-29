29 декабря 201813:25
Der Spiegel "заморозил" контакты с редакторами, руководившими репортером-выдумщиком
Немецкий журнал "Шпигель" решил заморозить контракты с двумя ведущими редакторами, работавшими с Клаасом Релотиусом – журналистом, который, как выяснилось, выдумал почти все свои репортажи.
Шеф-редактор Ульрих Фихтнер привел Релотиуса в "Шпигель", редактор отдела "Общество" Маттиас Гайер взял репортера в штат и руководил его работой. Работа редакторов будет заморожена, пока внутренняя комиссия разбирается в скандале, сообщает ТАСС.
Релотиус – не первый журналист, который поставлял фальшивки. Так, в 2004 году журнал USA Today после проверки выяснил, что журналист Джек Келли, финалист Пулитцеровской премии 2002 года, сфабриковал значительную часть материалов нескольких статей. Помимо этого он более двух десятков раз "заимствовал" материалы других изданий, выдавая их за собственные.
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