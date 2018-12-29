Умеренно пьющие сердечники живут на год дольше

Сердечники живут дольше, если употребляют умеренное количество алкоголя. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

На свое исследование ученые потратили 24 года. Они проанализировали данные о здоровье шести тысяч пожилых американцев. За время эксперимента у части участников эксперимента развилась сердечная недостаточность от легкой до тяжелой формы.

Добровольцев разделили на три группы: не пьющие спиртное, умеренно употребляющие и алкоголики, сообщает "Федеральное агентство новостей". В итоге выяснилось, что первые и третьи после постановки диагноза "сердечная недостаточность" в среднем жили 2600–2700 дней, а те, кто пил спиртные напитки в небольшом количестве, жили на год-полтора дольше — около 3100 дней.

Причины такого влияния алкоголя пока не изучены до конца. Вместе с тем автор исследования Дэвид Браун отметил, что не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали.

Между тем ранее главный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сказал, что безвредной дозы алкоголя не существует в принципе. На Новый год он предложил много не пить, а обойтись одним бокалом сухого шампанского. Дозы должны быть небольшие, а промежутки между тостами продолжительные.