Россиянам пообещали сказочный Новый год

В последние дни уходящего года и в новогоднюю ночь погода в центре Русской равнины будет по-зимнему комфортной, с небольшими снегопадами, слабым до умеренного ветром, температурой немного выше средних многолетних значений. Словом, как в зимней снежной сказке, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве и в Подмосковье облачно, местами пройдёт небольшой снег, в дневные часы -2…-5°, в новогоднюю ночь в столичном мегаполисе -3…-5°, по области -2…-7°.

В Санкт-Петербурге изменения в погоде будут резкими. В предновогодний день ударит мороз до -8…-12°, а в новогоднюю ночь, на фоне сильного ветра, снегопадов и метели, температура повысится до нулевой отметки.

В приполярных регионах, будет морозно: в Мурманске, Архангельске, Сыктывкаре и Нарьян-Маре -12…-17°, ночью около -20°, и только в Беломорье в новогоднюю ночь потеплеет, до -6…-11°.

Морозной и ясной будет погода в Черноземье. В Орле, Липецке и Воронеже в последний день уходящего года -11…-15°, в новогоднюю ночь -17…-20°.

В Поволжье местами пройдёт небольшой снег в Кирове, Нижнем Новгороде днём -4…-7°, в праздничную ночь -13…-18°, в Самаре и Саратове днём и ночью -11…-14°.

В нижнем течении Дона и Волги снегопады и гололедица в новогодний праздник сохранятся. В Ростове-на-Дону и Астрахани около 0°, в Волгограде -4…-7°.

На Урале местами пройдёт небольшой снег. В Екатеринбурге, Челябинске в новогодний сочельник -12…-15°, в праздничную ночь около -18°.

В Западной Сибири морозы ослабеют. В Омске днём около -15°, ночью до -25°, в Новосибирске в предпраздничный день -9…-12°, в новогоднюю ночь -17…-20°.

На юге Дальнего Востока, местами пройдёт небольшой снег, в Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре днём -15…-18°, в новогоднюю ночь -19…-22°, во Владивостоке днём -4…-6°, в праздничную ночь не ниже -10°.