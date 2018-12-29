Биатлонисты Цветков и Сучилов вызваны в сборную России

Максим Цветков и Семен Сучилов вызваны в сборную России на январские этапы Кубка мира по биатлону. Оба спортсмена успешно выступили на традиционном турнире "Ижевская винтовка".

Цветков и Сучилов выполнили критерии отбора в сборную и смогут принять участие в январских этапах Кубка мира. Цветков вернулся в команду после небольшого перерыва, а для Сучилова это первый вызов в национальную команду. Также в мужскую команду вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Дмитрий Ярошенко.

На январь запланировано три этапа Кубка мира. С 10 по13 января пройдут старты в немецком Оберхофе. Другой немецкий город Рупольдинг примет соревнования 16-20. 24-27 января биатлонисты соберутся в итальянском Антхольце