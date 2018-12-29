Ответные меры: Россия запретила ввоз ряда украинских товаров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о введении запрета на ввоз в страну ряда товаров из Украины.

Об этом глава российского правительства написал на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, он подписал соответствующее распоряжение в ответ на санкционные ограничения со стороны Киева.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

Запрет товаров с Украины или перемещаемых через ее территорию, касается промышленной и сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В частности, запрет касается пшеницы, подсолнечного масла, мясных экстрактов, любой рыбы, черной икры, овощных консервов, фруктов, орехов, соков, шоколада, конфет и т.д. И наконец, полностью запрещены поставки с Украины любой алкосодержащей продукции.

18 декабря Украина продлила мораторий до 2020 года на ввоз более 30 видов товаров из России, среди которых, в частности, хлебобулочные изделия, мясо, рыба, пиво, водка, сигареты, чай, шоколадные конфеты.