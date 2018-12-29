Рубль стабилизируется к концу января
Российский рубль уже по традиции встречает Новый год падением. Пара доллар/рубль вплотную подошла к отметке в 70 рублей. Пара евро/рубль – к уровню 80 рублей.
По мнению Анны Кокоревой, заместителя директора информационно-аналитического центра "Альпари", если пары не обновят локальные максимумы до конца года, то они сделают это в начале января.
Московская биржа будет проводить торги 3, 4 и 8 января, в эти дни волатильность на рынке будет очень высокая, многие воспользуются падением объемов торгов и попытаются увести рублевые пары еще выше.
Таким образом, в первую неделю января могут быть краткосрочные всплески наверх, однако вряд ли пара доллар/рубль закрепится выше 70 рублей, а пара евро/рубль – выше 80 рублей. По прошествии новогодних праздников пары могут скорректироваться до уровней 68-68,5 рублей и 78-79 рублей.
В течение января на рубль будут оказывать влияние ряд факторов.
В первую очередь цены на нефть, которые останутся низкими до первых позитивных изменений на рынке, а именно до начала сокращения предложения и восстановления спроса.
Эксперт полагает, что, скорее всего, цена на нефть марки Brent останется в районе 50 долларов за баррель, однако не исключается дальнейшее падение.
Во вторую очередь, на ослабление отечественной валюты могут повлиять интервенции Центробанка РФ для нужд Минфина, которые возобновятся с 1 января 2019 года. Это создаст умеренное давление на рубль.
Третьим фактором станут санкции и геополитика. Если разговоры о них возобновятся в январе, то шанс вернуться к прежним отметкам рублевые пары потеряют надолго. Вероятность этого пока не велика, но ожидается, что новые ограничения РФ ждут не раньше марта.
Не исключается и возникновение новых форс-мажоров геополитического характера. Например, вероятен новый виток обострения отношений с Украиной, что повлечет за собой негативную реакцию Запада и создаст волатильность на рынке.
С большой долей вероятности в январе пара евро/доллар продолжит торги в диапазоне 1,12-1,15. Отсутствие ярко выраженной динамики той или иной валюты нейтрально скажется на рубле.
С учетом вышеперечисленных факторов, россиянам не рекомендуется спешить с покупками иностранных товаров, авиабилетов и тех товаров и услуг, стоимость которых напрямую зависит от курса в первые недели января, так как ситуация стабилизируется. Тем более не стоит в панике по завышенному курсу покупать валюту, делать это уже поздно.
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