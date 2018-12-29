Склады "Красного и Белого" опять временно не работали

Работа складов сети магазинов "Красное и белое" была приостановлена 29 декабря из-за технического сбоя в базе госсреестров лицензий, передает "Интерфакс".

Частично не работали четыре склада в Казани, Самаре и Подмосковье. К 12:20 сбой был устранен, и склады начали работу в полном объеме. В пресс-службе компании агентству сообщили, что магазины и офис работают.

Между тем, челябинские СМИ сообщают, что у трех складов сети, расположенных в Татарстане, Московской и Саратовской областях, отозваны лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции.