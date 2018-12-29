Apple запатентовали модель гибкого айфона

Представители компании Apple запатентовали модель уникального гибкого смартфона. В отличие от схожих моделей, которые ранее представляли компании-конкуренты Samsung и Huawei, "яблочный" гаджет может гнуться в обе стороны, сообщает Patently Apple.

— The Phone Talks (@ThePhoneTalks) 28 декабря 2018 г.

По предварительной информации, у нового "яблочного" смартфона будет уникальный прочный экраном, который будет способен выдержать сгибания. Стекло в дисплее гаджета заменит специальное защитное покрытие, которое поможет избежать трещин и повреждений.