На Многовершинный обрушились три лавины

На поселок Многовершинный Хабаровского края обрушились сразу три лавины.

ЧП произошло рано утром 29 декабря. В 05:10 поступила информация, что отсутствует связь с компрессорной установкой, где находился компрессорщик. Команда спасателей из семи человек и исполняющий обязанности директора ЗАО "Многовершинный" выдвинулись, чтобы посмотреть, что случилось. В этот момент на них сошла вторая лавина. После того как связь с этой командой пропала, им на помощь отправился отряд горноспасателей. Но этой группе перекрыла дорогу третья лавина, рассказал руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

В результате под снегом оказались 11 человек – работники предприятия и спасатели. Операция по их спасению длилась более 10 часов. На месте ЧП работали 55 человек и шесть единиц техники от предприятия и местной пожарной части. Снег расчищали с помощью бульдозеров и лопат. К вечеру все люди были найдены, девять из них выжили, двое погибли​​​.

По словам министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько, все девять выживших под лавиной находятся в удовлетворительном состоянии. В основном они получили переохлаждение организма и ушибы.

В районе с 25 декабря не прекращается снегопад. За несколько дней была превышена месячная норма осадков. В администрации Николаевского района РИА Новости пояснили, что сход лавин произошел из-за большой массы накопившегося мокрого снега.

"В этом сезоне ранее уже был один небольшой сход снега, но без последствий. Эти снежные лавины — первые такие масштабные в этом сезоне", — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ". Следственно-оперативная группа готовится вылететь в район, но там бушует циклон.