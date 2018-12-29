Тайное стало явным: Рогозин раскрыл истинное количество пусков с космодрома Плесецк

С российского космодрома Плесецк провели 8 запусков в 2018 году. То есть на 2 больше, чем сообщалось. Эти данные раскрыл глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании, посвященному итогам уходящего года.

В Центре управления полетами идёт "разбор полёта" @roscosmos и его предприятий по итогам 2018 г.

Всего проведено 22 пуска (Байконур- 9, Плесецк — 8, Восточный — 2, а также 3 пуска РН "Союз" из Гвианского космического центра). Состав орбитальной группировки (156 КА) вырос на 8 КА pic.twitter.com/dxA0xZxl7m — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 декабря 2018 г.

Кроме того, Рогозин рассказал, что с Байконура стартовали 9 ракет, 2 – с Восточного, плюс 3 ракеты носителя "Союз" взлетали с космодрома Куру, что в французской Гвиане.

Таким образом, количество российских космических аппаратов на орбите увеличилось на 8 единиц и составляет 156 КА.