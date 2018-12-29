Убийство нефтяника: в Москве зарезали главу крупной компании
В Москве сегодня задержан подозреваемый в убийстве владельца крупной нефтяной компании. Нападение на Шалву Шаляхова произошло в ночь на пятницу. Возле подъезда на него набросился мужчина с ножом. Лицо скрывал за медицинской маской. Получал ли в последнее время нефтяник угрозы? И почему именно в эту ночь он был без охраны?
Консьерж утверждает: предприниматель передвигался с охраной, нередко она видела его в сопровождении двух крепких мужчин, вместе с ними Шалва приезжал на эту парковку, ставил автомобиль, и секьюрити сопровождали его до подъезда, а то и до квартиры, но где была охрана в эту злополучную ночь, вопрос остается открытым.
Последние секунды жизни руководителя крупной нефтяной компании: вот Шалва Шаляхов подъезжает к дому, охраны нет, вместе со спутницей идет в подъезд. Едва пара заходит внутрь, по всей видимости, и происходит нападение. Девушка в ужасе выбегает. За ней появляется предполагаемый убийца. Лицо скрыто капюшоном, в руках нож.
Сейчас весь дом обсуждает дерзкое убийство. Нападавший не оставил бизнесемну шансов, нанеся ему несколько точных и жёстких ударов ножом в грудь. Шаляхов скончался на месте, до приезда врачей.
- А кто кровь оттирал?
- Это уборщица, у нее выходной.
Шалве Шаляхову был 61 год. Мужчина не просто обеспеченный — богатый. Свой основной бизнес построил вокруг нефти. Его компания занималась ремонтом скважин крупнейшей нефтедобывающей компании страны. Также на бизнесмена было зарегистрировано несколько фирм, которые занимались ломом черных и цветных металлов, покупкой и арендой недвижимости, оптовой торговлей. Соседи характеризуют его как вежливого, но неразговорчивого человека.
Жители дома сейчас напуганы. Подъезд, хоть и в праздничном оформлении, но сама мысль об убийстве в канун Нового года постояльцев расстраивает.
Следователи сейчас отрабатывают различные версии убийства, устанавливают связи предпринимателя, его недоброжелателей. Но главный источник информации, конечно, это предполагаемый убийца, которого удалось задержать спустя несколько часов.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на юго-западе Москвы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
Между тем некоторые эксперты уже высказались по поводу ЧП. Версию о заказном убийстве многие сразу отмели. Специалисты обращают внимание на способ расправы. Не так уж и много спланированных покушений совершаются с помощью ножа. Обычно киллеры не рискуют и выбирают огнестрельное оружие. Возможно, их догадки подтверждаются. Как стало известно, задержанный — сожитель бывшей жены бизнесмена. Не исключено, что подозреваемый мог мстить Шаляхову за некие обиды, нанесённые женщине.
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