У телеканала BFM произошла стычка полиции и "желтых жилетов"

У здания телеканала BFM в Париже собрались несколько сотен "желтых жилетов", для их разгона полиция применила слезоточивый газ, передает ТАСС. Протестующие скандировали лозунги с призывами отставки президента Эммануэля Макрона и "BFM fake news".

Манифестанты перекрыли трамвайные пути и вступили в перепалку с полицией. Несколько участников беспорядков задержаны.

22 декабря "желтые жилеты" сломали камеру съемочной группы телеканала.