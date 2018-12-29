Убийство владельца нефтяной компании в Москве попало на видео

Киллер поджидал 61-летнего Шалфу Шаляхова, учредителя компании "Мастер-нефть", возле его квартиры на юго-западе Москвы. Камера наблюдения зафиксировала момент нападения на подрядчика "Лукойла".

Нападение было совершено ночью 28 декабря при выходе из лифта в доме на улице Гарибальди. На кадрах видно, как топ-менеджер около 00:35 заходит в кабину лифта, компанию ему составляет девушка в белой шубе. Спустя две минуты лифт спустился на первый этаж, но в кабине уже не было прежней спутницы, зато там находился 33-летний мужчина, который добивал Шаляхова.

По данным следователей, бизнесмен получил ножевые ранения в грудь, шею и голову и скончался на месте. На кадрах видно, как злоумышленник в капюшоне и в маске на лице покидает место преступления, оставив свою жертву в лифте.

В субботу подозреваемого задержали, им, по неподтвержденным данным, оказался 33-летний супруг бывшей жены Шаляхова. Причина убийства не называется.

Созданная в 2010 году "Мастер-нефть" занимается ремонтом скважин на объектах компаний "Лукойл Западная Сибирь" и "Лукойл Коми".