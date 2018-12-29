Путин вышел на лед в матче "Ночной лиги"

На катке на Красной площади начался товарищеский хоккейный матч "Ночной лиги". Участие в нем принимает президент России Владимир Путин. В числе игроков также министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, сообщает ТАСС.

Решение о создании "Ночная хоккейная лига" было принято в декабре 2011 года после встречи Владимира Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. Задачей новой организации стало вовлечение в спорт взрослых людей и поддержка тех, кто предпочитает после работы играть в хоккей, а не смотреть телевизор.