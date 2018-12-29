Чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов не боится ни робота, ни Карлсена
Неожиданная новость пришла из Санкт-Петербурга. Настоящая сенсация в мире шахмат! 22-летний россиянин Даниил Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам, оставив позади самых именитых мировых гроссмейстеров.
Он сегодня не спал всю ночь. Нет, не праздновал — разбирал итоги турнира. Новый чемпион мира по быстрым шахматам Даниил Дубов скромничает, называя свою победу случайностью.
"Это такой формат, где выиграть могут разные люди, мне кажется. То есть реально есть человек 20-25, которые, если им везет, если состояние хорошее, могут выиграть чемпионат мира. Я, наверное, — один из этих людей", — сказал Дубов.
Главным фаворитом чемпионата считали короля быстрых шахмат норвежца Магнуса Карлсена. Но уже после первой партии он не удержал корону и спустился в конец турнирной таблицы.
За подобные сенсации зрители и любят быстрые шахматы. Еще в начале мирового первенства на 22-летнего россиянина Даниила Дубова мало кто делал ставки. Ближе к финалу стало ясно: для победы молодому гроссмейстеру хватит просто разойтись в ничью.
По итогам 15 туров Дубов набрал 11 очков, став недосягаемым для соперников еще до окончания всех заключительных партий.
"Это результат его, в первую очередь, личного упорного труда. Он — настоящий фанат и настоящий маньяк в шахматах". – отметил тренер Даниила Дубова Сергей Шилов.
Даниила Дубова называют вундеркиндом. В 14 лет он — уже гроссмейстер, в 17 — участник Кубка мира, в 20 — победитель чемпионата России. Один из немногих российских шахматистов, кто сумел дважды обыграть робота, с которым боятся сражаться даже именитые гроссмейстеры.
"У него две победы против этого робота. Причем он такой бесстрашный! Допустим, Магнус Карлсон категорически отказывается играть с роботом", — рассказал гроссмейстер Константин Костенюк.
Дубов — второй после Карякина российским спортсменом, кто стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Свою победу он одержал после большой семейной трагедии – совсем недавно в Москве скончался его дедушка, известный математик Эдуард Дубов.
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