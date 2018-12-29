Триста юных одаренных туляков загадали желания на Кремлевской елке

Официальной новогодней столицей России названа в этом году Тула. Но главная елка все-таки в Москве. С чем на нее едут молодые туляки?

Тула. На Московском вокзале детей провожают в дорогу родители и педагоги. Отправляются гимнасты, легкоатлеты, танцоры, музыканты, суворовцы — все — встречать Новый год на главной елке страны. С пожеланиями и благими намерениями собираются в путь.

Но волнительнее всего, конечно, родителям: некоторые так расчувствовались, что дошло до слез. Целеустремленные, буквально одержимые идеей развития своего таланта дети.

Тула — новогодняя столица. Убранство, иллюминация — все под стать статусу. Но в этом году у туляков появилась еще одна возможность. 300 самых юных одаренных музыкантов, танцоров, спортсменов отправляются на Кремлевскую елку в Москву. Конечно, самые талантливые и трудолюбивые сейчас не здесь, а усиленно занимаются.

В тульском центре одаренных детей — горячая пора. Впереди — отчетные концерты, экзамены и зачеты, оттого из каждого музыкального класса доносятся многократно повторяемые отрывки из произведений. Саша Зарецкий перед Новым годом тоже зубрит — никак не получается триоль.

Неудивительно, что дети эти только и занимаются — на Кремлевскую елку от Тулы по губернаторской программе пригласили самых старательных. Илья Мыслицкий — тульский виртуоз гитары. Своей филигранно исполненной самбой он уносит куда-то на бразильские берега, а сам мысленно уже на Кремлевской елке.

Три спецвагона с особым сопровождением и сервисом. Дети едут на елку. С ними деды морозы и снегурочки. Настроение такое, что можно зарядиться здесь позитивом на весь год. Но самое главное, пожалуй, что эти моменты останутся у детей в памяти на долгие годы.

Кремлевской елке — больше 80 лет. В фойе — хороводы, песни и пляски. Но тульские спортсмены и суворовцы отправляются играть в другие игры: конструктор, хоккей, футбол. А во время сборки, как делятся сами, игрушечного Су- 57 на скорость вспоминают счастливые моменты года уходящего — победы в музыкальном конкурсе.

Каждый год на Кремлевской елке — феерия . Удается удивлять современное поколение не просто спецэффектами, а еще и брать за душу драматургией и талантливой актерской игрой. По сценарию пьесы разбойники посягнули на святое — чуть было не лишили зрителей праздника.

Каждому — сладкий подарок. И снова — в путь. Домой, в родную Тулу. Суворовец Глеб Арузян, который так мечтал загадать желание в Кремле, пошел под елку. По традиции теперь зеркальный шар. Он все метался внутренне: просить за себя или за семью? Но в конце концов решил: семья — это главное.

"Желание, чтобы в этот новогодний вечер все люди собрались за большим огромным столом, чтобы у всех было очень новогоднее настроение и никто не ссорился", — сказал мальчик. А остальное, пожалуй, приложится.